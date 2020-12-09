Названа отрасль с самыми высокими коррупционными рисками в России

Самые высокие риски коррупции в России в сфере IT. Отрасль информационных технологий получает большие деньги из бюджета и работает непрозрачно. Об этом заявил председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов

«Такая тема как IT и цифровизация остаются в секторе высокого коррупционного риска и наиболее привлекательны для криминально-рентного бизнеса, где показатель может достигать 70%. Эта отрасль непрозрачна и имеет постоянные огромные бюджетные вливания», — приводит РИА «Новости» слова Кабанова.

Собеседник добавил, что в зоне риска находятся жилищно-коммунальное хозяйство и строительство. Особенно остро вопрос стоит в регионах. Есть в России и такие субъекты, где люди доверяют власти и предпринимательский сектор постоянно развивается. Кабанов привел в пример Татарстан, Башкирию, Тульскую и Костромскую области. Сейчас российские власти продолжают борьбу с коррупцией.

«Суммы, возвращаемые в доход государства как незаконное обогащение, уже исчисляются миллиардами», — подчеркнул председатель комитета.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин рассказал, что сумма возмещения по коррупционным преступлениям в 2020 году превысила 2,3 миллиарда рублей.