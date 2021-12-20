Названа опасность прописки родственников в своей квартире

Юрист Ирина Сивакова перечислила случаи, когда опасно регистрировать родственников в своей квартире. Специалиста процитировал «ФедералПресс».

Сивакова объяснила, что опасно регистрировать близких, которые имеют несовершеннолетних детей, поскольку они могут оформить для них регистрацию. При этом у второго родителя также будет право на прописку.

Отмечается, что аналогичная проблема возможна и с нетрудоспособными родственниками.

Ранее стало известно, что в России в домах-самостроях могут лишиться квартир более одного миллиона семей. В числе самых проблемных регионов — Краснодарский край, Крым, Дагестан.