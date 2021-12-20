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    20 декабря 2021, 23:43

    Названа опасность прописки родственников в своей квартире

    Юрист Сивакова объяснила, в каких случаях опасно прописывать в квартире своих родственников

    Артур Блянихов

    Юрист Ирина Сивакова перечислила случаи, когда опасно регистрировать родственников в своей квартире. Специалиста процитировал «ФедералПресс».

    Названа опасность прописки родственников в своей квартире

    Сивакова объяснила, что опасно регистрировать близких, которые имеют несовершеннолетних детей, поскольку они могут оформить для них регистрацию. При этом у второго родителя также будет право на прописку.

    Отмечается, что аналогичная проблема возможна и с нетрудоспособными родственниками.

    Ранее стало известно, что в России в домах-самостроях могут лишиться квартир более одного миллиона семей. В числе самых проблемных регионов — Краснодарский край, Крым, Дагестан.