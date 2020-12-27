Названа опасность изготовленной в декабре красной икры

«При покупке красной икры в жестяной банке следует проверить дату изготовления продукта: лучшей икрой будет та, что изготовлена в сезоны вылова — примерно с середины мая по конец октября. Икра, изготовленная в декабре — не лучшего качества, так как была предварительно заморожена», — пояснила Буслаева.

По словам собеседницы, лучше покупать икру, изготовленную на Камчатке и на Сахалине. При покупке икры на развес с рук можно нарваться на продукт из растительного сырья или низкосортный деликатес с опасным консервантом уротропином — он под запретом, но его широко используют браконьеры.

Хорошую икру можно купить либо в супермаркетах, либо в специализированный рыбных магазинах. Официальные продавцы проверяют документы на продукты. У магазинов есть критерии по безопасности и качеству икры, которую выставляют на прилавок.