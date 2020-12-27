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    27 декабря 2020, 07:40

    Названа опасность изготовленной в декабре красной икры

    Андрей Иванов

    Изготовленную в декабре красную икру лучше не покупать — перед Новым годом на рынке много контрафакта. Даже если декабрьская икра не подделка, до расфасовки она была заморожена. Об этом агентству «Прайм» рассказала директор департамента исследований Роскачества Людмила Буслаева.
    Названа опасность изготовленной в декабре красной икры

    «При покупке красной икры в жестяной банке следует проверить дату изготовления продукта: лучшей икрой будет та, что изготовлена в сезоны вылова — примерно с середины мая по конец октября. Икра, изготовленная в декабре — не лучшего качества, так как была предварительно заморожена», — пояснила Буслаева.

    По словам собеседницы, лучше покупать икру, изготовленную на Камчатке и на Сахалине. При покупке икры на развес с рук можно нарваться на продукт из растительного сырья или низкосортный деликатес с опасным консервантом уротропином — он под запретом, но его широко используют браконьеры.

    Хорошую икру можно купить либо в супермаркетах, либо в специализированный рыбных магазинах. Официальные продавцы проверяют документы на продукты. У магазинов есть критерии по безопасности и качеству икры, которую выставляют на прилавок.