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    22 декабря 2020, 12:22

    Нутрициолог рассказал о безопасной для здоровья порции красной икры

    Полина Петрова

    Врач-диетолог и нутрициолог Александра Ноев рассказал, как выбрать качественную красную икру, и какая порция этого продукта считается безопасной для здоровья, пишет сайт NEWS.ru.
    Нутрициолог рассказал о безопасной для здоровья порции красной икры

    Он объяснил, что в красной икре содержится легко усваиваемый белок, витамины и минералы, а также жирные кислоты омега-3 и омега-6. Вместе с тем в продукте есть большое количество соли — примерно 10 граммов на 100 граммов деликатеса. По этой причине употребление икры в неразумных объемах может плохо повлиять на сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт и суставы. Кроме этого, из-за любви к соленому нередко развивается гипертония и ухудшается иммунитет.

    Потреблять этот продукт следует не более двух раз в неделю по паре столовых ложек. В дни, когда человек ест красную икру, ему лучше отказаться от другой соленой еды. Также важно избежать риска отравления и купить свежую икру.

    «Перед покупкой обязательно проверяйте целостность упаковки, а также срок годности и состав продукта. В нем не должно быть красителей или ароматизаторов. Отдайте предпочтение стеклянной или пластмассовой таре с возможностью оценить внешний вид икринок», — уточнил Ноев.

    Банки с продуктом обязательно должны храниться в холодильниках.