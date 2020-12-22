Нутрициолог рассказал о безопасной для здоровья порции красной икры

Он объяснил, что в красной икре содержится легко усваиваемый белок, витамины и минералы, а также жирные кислоты омега-3 и омега-6. Вместе с тем в продукте есть большое количество соли — примерно 10 граммов на 100 граммов деликатеса. По этой причине употребление икры в неразумных объемах может плохо повлиять на сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт и суставы. Кроме этого, из-за любви к соленому нередко развивается гипертония и ухудшается иммунитет.

Потреблять этот продукт следует не более двух раз в неделю по паре столовых ложек. В дни, когда человек ест красную икру, ему лучше отказаться от другой соленой еды. Также важно избежать риска отравления и купить свежую икру.

«Перед покупкой обязательно проверяйте целостность упаковки, а также срок годности и состав продукта. В нем не должно быть красителей или ароматизаторов. Отдайте предпочтение стеклянной или пластмассовой таре с возможностью оценить внешний вид икринок», — уточнил Ноев.

Банки с продуктом обязательно должны храниться в холодильниках.