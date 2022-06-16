Авиакомпании России получат более тысячи самолетов до 2030 года

Российским авиакомпаниям до 2030 года планируют поставить более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации. Об этом ТАСС сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Предприятиями авиационной промышленности подтверждена возможность поставки более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации — при одновременном замещении иностранных комплектующих российскими и модернизации производств там, где это необходимо», — сказал министр.

В планах — производство 142 самолетов SSJ New с увеличенным количеством российских деталей, по 70 самолетов Ил-114-300 и Ту-214, 270 самолетов МС-21 и 12 Ил-96-300. Региональные перевозчики получат самолеты «Ладога», Л-410, «Байкал».

Кроме того, за ближайшие восемь лет планируется поставить свыше 760 вертолетов, в том числе более 200 машин «Ансан» и более 270 Ми-8. Опросные данные авиакомпаний показали, что такие объемы техники будут востребованы в России в условиях санкций.

Как сообщалось в апреле, Россия располагает 148 самолетами SSJ 100, остальные машины в пуле — зарубежного производства.