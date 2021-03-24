Названа информация, которую можно узнать о человеке по номеру телефона

Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал, доступ к какой информации может получить мошенник, зная номер телефона жертвы, сообщил сайт Pravda.Ru.

Эксперт отметил, что благодаря номеру абонента легко узнать имя и отчество владельца, а также первую букву фамилии. Это получится сделать, используя приложение Сбербанка. Еще имя человека реально найти в соцсетях.

Еще по телефонному номеру можно получить информацию о месте проживания и работе. Также аферисты с помощью этих данных узнают об уровне образования гражданина, что он продает и покупает.

Аналитики выяснили, что каждый десятый звонок на телефонные номера россиян — от аферистов. В основном они звонят с помощью подмены номеров. Такие данные озвучил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на заседании межфракционной рабочей группы Госдумы. Большинство мошеннических звонков идет из-за границы, однако определяются как московские. Технически их несложно заблокировать, но нужны изменения в законе о связи.