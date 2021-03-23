Каждый десятый звонок на телефонные номера россиян — от мошенников. В основном они звонят с помощью подмены номеров.

Такие данные озвучил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на заседании межфракционной рабочей группы Госдумы.

«Есть так называемое социальное мошенничество, это телефонное мошенничество. Уверен, что многие лично испытывали эту проблему. Сейчас примерно, по нашим расчетам, каждый десятый звонок, совершаемый любому гражданину России, — это телефонное мошенничество», — процитировал его слова ТАСС.

Мошенники чаще всего используют способ подмены номеров. Кузнецов отметил, что «одним из таких институтов являются телекомы». Региональные компании, по его словам, на этом зарабатывают. Поэтому он предложил внести в КОАП поправки, чтобы можно было наказывать за предоставление услуги мошенникам по подмену номеров.

Зампред правления Сбербанка отметил, то большинство мошеннических звонков идет из-за границы, однако определяются как московские. Технически их несложно заблокировать, но нужны изменения в законе о связи.

«Были такие несколько обсуждений, все поддержали, но почему-то эту поправку в закон о связи решено внести в осеннюю сессию. Мы бы попросили по возможности ускорить принятие этой поправки», — сказал Кузнецов.

Он добавил, что чем быстрее внесут изменения в закон, тем быстрее можно начать бороться с мошенниками. Кузнецов отметил, что это поможет остановить масштабы телефонного мошенничества на 60–70%.