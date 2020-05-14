Коронавирус признали особо опасным для людей с больными почками

Почечники находятся в группе риска во время пандемии коронавируса. Медики выяснили, что у 20-30% пациентов с COVID-19 развивается почечная недостаточность.

«У 20-30% пациентов, госпитализированных с COVID-19, развивается почечная недостаточность, повышающая потребности в диализе», — приводит сайт Минздрава России слова главного нефролога ведомства, профессора Евгения Шилова.

Врач отметил, что люди с хроническими болезнями почек являются группой особо высокого риска заражения COVID-19 и высокой летальности при развитии заболевания. Дело в том, что болезни почек зачастую связаны с диабетом, ожирением, атеросклерозом и пожилым возрастом.

Ранее эксперты из организации ISARIC провели исследование, во время которого выявили наиболее опасные заболевания на фоне заражения коронавирусом. У людей с деменцией вероятность смерти от COVID-19 составляет 39%. Ожирение повышает смертельный риск на 37%, а заболевания сердечно-сосудистой системы — на 31%.