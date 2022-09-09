Названа единственная страна, обреченная на голод этой зимой | 360°

Общество 09 сентября 2022, 04:15 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Названа единственная страна, обреченная на голод этой зимой Экономист Клопенко: Украина будет единственной страной, которая зимой столкнется с голодом Pixabay.com

Читать 360tv в

На фоне действующей «продуктовой сделки» и вывоза украинского продовольствия, единственная страна, которой зимой грозит голод — это Украина. Об этом агентству «Прайм» заявил экономист Егор Клопенко.

Долг Украины перед Западом составляет порядка 100 миллиардов долларов, и расплатиться Киев может только зерном, считает экономист.

Реклама

«В итоге на Украине могут возникнуть проблемы с продовольствием, так как тамошняя власть готова отдавать Западу все, не думая о населении», — отметил Клопенко.

Реклама

Европейцы отказываются признавать, что украинское зерно идет не в Африку голодающим. Однако африканские страны не столкнутся с продовольственным кризисом, зерно в регион поставит Россия. Получается, что Африка, Европа и Ближний Восток не будут голодать в эту зиму, чего нельзя сказать об Украине, подытожил эксперт.

Украинское зерно доведет фермеров ЕС до банкротства. Транзитный груз не проходил никакого фитосанитарного контроля, этим воспользовались недобросовестные поставщики, которые стали смешивать украинское и европейское зерно, выдавая получившийся суррогат за местную продукцию.

0 0 0 0 0 0