Мир 04 сентября 2022, 19:20 Поделиться Telegram

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Viber Украинское зерно доведет фермеров ЕС до банкротства. Продукты для бедных стран оседают в Европе Агроном Михаил Воробьев рассказал об опасном сельском хозяйстве в странах ЕС

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Открытые властями Евросоюза зерновые коридоры для Украины грозят разорением местным фермерам. Бесконтрольным ввозом фур с сельскохозяйственной продукцией воспользовались недобросовестные поставщики. Купленное за низкую цену зерно на Украине смешивают с европейским и продают как местное. Коридоры появились еще до заключения зерновой сделки: экспорт продукции предназначался для бедных стран, но оказался способом наживы для нечистых на руку поставщиков.

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Фуры без сделок

Фермеры 12 европейских стран из объединения «Инициатива трех морей» объявили об угрозе банкротства из-за бесконтрольной поставки зерна с территории Украины.

Речь идет о так называемых зерновых коридорах. Руководство Евросоюза инициировало вывоз сельскохозяйственной продукции с территории Украины для последующей отправки в бедные страны. Это произошло еще до заключения продовольственной сделки.

Транзитный груз не проходил никакого фитосанитарного контроля. Этим воспользовались нечистоплотные поставщики, которые стали смешивать украинское и европейское зерно, выдавая получившийся суррогат за местную продукцию.

Разница оказалась не только в качестве, но и в затратах. Европейские фермеры расходуют больше денег на топливо, удобрения и выполнения стандартов ЕС.

Украинские производители этим правилам не подчиняются. Поэтому их зерно на порядок дешевле.

РИА «Новости»

Подробности схемы раскрыл председатель Национальной ассоциации зернопроизводителей Болгарии Костадин Костадинов. Его слова привело болгарское издание BNR.

В своем выступлении на съезде членов «Инициативы трех морей» он подчеркнул, что в страны Восточной Европы с Украины поступает зерно неизвестного качества.

«Евросоюз разрешил этот импорт, но тем самым подвергает своих производителей и обрекает их на банкротство», — заметил Костадинов.

Он добавил, что сам провел эксперимент и взял пробы пшеницы из партии одного из грузов. Результаты исследования показали, что при выращивании зерна использовали пестициды, запрещенные на территории Евросоюза, а значит, эту продукцию в пищу употреблять нельзя.

«Это зерно смешали с болгарским или другим и представили как единый продукт», — подчеркнул фермер.

Он добавил, что из-за большого объема украинского зерна местные производители не могут заключить сделку на поставку собственной продукции. При этом грузовики с украинским зерном продолжают приезжать.

«Сделок нет, фуры едут. На базах зерно рассеивают и смешивают», — пояснил Костадинов.

Выходом из ситуации фермер видит закрытие зерновых коридоров или проведение фитосанитарного контроля на ввозимое с Украины зерно на соответствие нормам Евросоюза.

Он напомнил, что украинское зерно предназначено для третьих стран, но украинские посредники пользуются возможностями и выдают продукт за европейский, ставя цены ниже рынка.

По его оценке, общий объем оставшегося в Европе украинского зерна превышает 300 тысяч тонн.

Продовольственной сделке быть

Евросоюз не станет требовать отмены продуктовой сделки по поставкам украинского зерна, иначе он потеряет лицо. Об этом «360» заявил военный эксперт и политолог Иван Коновалов.

Чем бы ни была обработана поставляемая продукция с Украины, руководство ЕС продолжит настаивать на поставках в бедные страны.

«Украина не самый главный поставщик зерна на мировом рынке. Но так как вся ситуация политизирована, то именно поставки зерна с Украины представляются как что-то невероятное. Для стран Евросоюза это слишком важно. Поэтому если начнется какая-то разборка на тему обработки, они будут выглядеть бледно, но быстро объяснятся со своими избирателями», — подчеркнул эксперт.

Опасный яд

Биолог и агроном Михаил Воробьев заявил, что обработка пестицидами опасна только во время созревания зерна. Но в случае с поставками украинской продукции в Европу ситуация другая.

«Пестициды или ядохимикаты, которыми обрабатываются зерновые в процессе, сертифицируются в каждом государстве по-своему. Поэтому какие-то препараты, которые используются на Украине, вполне могут быть запрещены в Европе и наоборот», — пояснил он.

На деле ситуация с обработкой зерновых в Евросоюзе намного хуже. Там выращивают генномодифицированные сою и кукурузу, устойчивые к гербицидам — ядам, которые убивают сорняки.

«Все обрабатывается десятикратной дозой гербицидов. Сорняки погибают, и получается чистое, стерильное поле. Но вот эта десятикратная доза остается в зерне», — подчеркнул Воробьев.

Первыми, кто страдает от такого способа ведения сельского хозяйства, становятся грузчики. Им приходится таскать мешки с устойчивым к яду зерном и принимать на себя первый удар ядохимикатов.

После обработки зерна количество опасного вещества для человека в нем снижается. Но столкнувшиеся с таким ядом рабочие после серьезно заболевают.

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