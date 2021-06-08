Названа доля россиян, которые ездят на работу на велосипеде летом

Почти каждый десятый россиянин предпочитается летом ездить на работу на велосипеде. Больше всего любителей утренних велопрогулок в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле и Ижевске. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование онлайн-сервиса по поиску работы.

«9% опрошенных предпочитают добираться до рабочего места на собственном велосипеде. При этом в большей степени предпочтение велотранспорту отдают мужчины — 89% против 11% женщин», — говорится в отчете сервиса по итогам опроса.

Чаще всего на работу на велосипеде ездят москвичи, петербуржцы, ярославцы и ижевчане. Реже всего — жители Новосибирска и Самары. Дольше всех в офис на велосипеде едут столичные жители — на это у них уходит в среднем около 40 минут. Большинству велосипедистов от 18 до 25 лет.

87% сотрудников оставляют велосипед на улице или на подземной парковке, 13% заносят его в офис. Респонденты отметили, что ездить на велосипеде на работу им мешают плохие дороги, отсутствие в городе специальной инфраструктуры, невозможность переодеться и принять душ. В этом онлайн-опросе, который провели с 31 мая по 2 июня во всех регионах страны, приняли участие 1700 человек.