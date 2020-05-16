Названа дата смягчения режима самоизоляции в Крыму

Режим строгой самоизоляции перестанет действовать в Крыму 18 мая. Его сменят на рекомендации оставаться дома и никуда не ездить без нужды.

Как сообщила пресс-служба главы Республики Крым Сергея Аксенова, руководитель региона внес изменения в указ о режиме повышенной готовности на территории полуострова с 18 мая. Режим жесткой самоизоляции снимут, а на его место придут рекомендации оставаться дома.

Ограничения продолжат действовать для всех приехавших в Крым из других регионов России и из-за границы. Они должны провести две недели в обсерваторе.

По-прежнему нельзя будет выходить из дома без крайней необходимости жителям старше 65 лет. В транспорте и общественных местах Крыма все обязаны носить защитные маски. Всего в Крыму с начала пандемии медики выявили 272 случая COVID-19. Умерли пять человек.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что туристические регионы постепенно начнут снимать ограничения, когда кривая выявленных случаев заболевания пойдет вниз. По его словам, российские курорты смогут принять первых туристов уже этим летом.