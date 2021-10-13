Названа дата прощания с собравшей миллионы для врачей Зинаидой Корневой

Церемония прощания с ветераном Великой Отечественной войны Зинаидой Корневой состоится в Санкт-Петербурге 16 октября, сообщили «360» родственники умершей.

Траурное мероприятие начнется в 12:00 в церкви Николая Чудотворца, расположенной на проспекте Металлистов, 5а. Где похоронят ветерана, не уточняется.

Корнева скончалась 12 октября из-за возрастных болезней. Ей было 99 лет. Во время пандемии ветеран собрала свыше 4,5 миллиона рублей для работающих с COVID-пациентами медиков. На YouTube-канале пожилая женщина публиковала воспоминания о войне и своей жизни после нее.

За успешную инициативу президент РФ Владимир Путин удостоил Зинаиду Корневу знаком отличия «За благодеяние». Проект ветерана Великой Отечественной войны будет жить и после ее смерти.