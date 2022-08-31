Названа дата похорон Михаила Горбачева
Горбачев-фонд: похороны первого президента СССР пройдут 3 сентября
Прощание с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым пройдет 3 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь Горбачев-фонда Владимир Поляков.
Траурная церемония продлится с 10:00 до 14:00 в Колонном зале Дома союза. В тот же день пройдут и похороны, написал ТАСС.
«Доступ [на церемонию будет] свободный. Похороны — в тот же день на Новодевичьем кладбище», — сказал Поляков.
Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни после продолжительной болезни. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования его родным и близким.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Горбачева экстраординарным человеком, несмотря на споры о его роли в истории. Он также напомнил об особой роли политика в окончании холодной войны.
Соболезнования в связи с уходом из жизни Горбачева выразили и многие зарубежные политики и общественные деятели. Среди них — президент США Джо Байден и генсек ООН Антониу Гутерриш.