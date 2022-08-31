Песков назвал романтизм Горбачева о мире России и Запада не оправдавшимся

В отношениях Запада и России так и не произошло «медового столетия». Романтизм в идеях политика Михаила Горбачева не оправдался, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова привел ТАСС.

В ходе выступления на просветительском марафоне «Знание» официальный представитель Кремля заметил, что Горбачев дал импульс окончанию холодной войны.

«Он искренне хотел верить в то, что она закончится и наступит вечный романтический период между новым Советским Союзом и миром, и коллективным Западом. Этот романтизм не оправдался», — отметил Песков.

Он добавил, что никакого романтического периода и медового столетия не получилось.

Дмитрий Песков назвал Михаила Горбачева экстраординарным человеком, несмотря на споры о его роли в истории. Его личность обсуждают не только в России, но и на международном уровне, в том числе значение политика в окончании холодной войны.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что решение о проведении государственных похорон первого президента СССР пока не принимали. Михаил Горбачев умер 30 августа после продолжительной болезни. Ему был 91 год.