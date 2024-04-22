Общество 22 апреля 2024, 10:51 Названа дата ожидаемого пика уровня воды в Ишиме в Тюменской области Губернатор Моор: пик уровня воды в Ишиме в Тюменской области ожидается 22 апреля РИА «Новости»

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Пик паводка в Ишиме в Тюменской области ожидается в понедельник, 22 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

«Динамика за последние часы говорит, что сегодня мы можем ожидать формирование пика уровня воды в городе Ишиме», — подчеркнул он.

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По его словам, уровень воды в реке на утро 22 апреля составил 10,64 метра, обновив тем самым исторический максимум. Интенсивность подъема паводка в городе снизилась. Круглосуточные караулы продолжаются.

Паводок идет вниз по течению реки, отметил Моор. Вода спускается на Абатский район. Также высокий уровень паводка наблюдается в Ишимском районе.

«Работают лодочные переправы, связывающие с „большой землей“ отрезанные населенные пункты», — уточнил губернатор региона.

Вода в реке Тобол возле села Коркино за минувшие 24 часа прибавилась на 80 сантиметров, достигнув 554 сантиметров. В регионе продолжает действовать режим ЧС.