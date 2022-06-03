Новые владельцы McDonald’s опровергли переименование сети в «Доминис»

Новое название ресторанов быстрого питания McDonald’s еще не утверждено. Владельцы компании опровергли РБК новость о том, что сеть будет называться «Доминис».

«Новое название еще в разработке», — сказали в пресс-службе.

Возможный вариант наименования бренда назвал источник сайта «Москва 24».

ФАС одобрила компании «Клуб-Отель», крупному франчайзи в Сибири, ходатайство о покупке сети. Новый владелец бизнеса Александр Говор дал интервью Forbes, в котором рассказал, что запуск первого ресторана будет приурочен ко Дню России.

«У нас уже на сегодняшний день выбраны и зарегистрированы несколько названий для бренда. Окончательное решение по бренду будет объявлено до середины июня», — сказал Александр Говор.

Предлагались разные варианты, например, «Семейный», «Детский», «Едим дома», «МакГовор» и «Москвич».

В ближайшие два месяца планируется открыть все рестораны сети. Сейчас она насчитывает 840 заведений, готовых к перезапуску. Еще семь точек зарегистрированы, но не введены в эксплуатацию в Московской области, несколько — в центральной части России. Еще порядка 20 ресторанов планируется ввести до конца 2022 года. В ближайшие годы новый владелец рассчитывает увеличить сеть до 1000 ресторанов.