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    25 ноября 2020, 18:55

    Названа дата итогового сочинения по русскому языку

    Андрей Иванов

    Выпускники российских школ напишут итоговое сочинение по русскому языку 5 апреля. Совместный приказ Министерства просвещения России и Рособрнадзора опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
    Названа дата итогового сочинения по русскому языку

    «Итоговое сочинение (изложение) для участников ГИА проводится 5 апреля 2021 года по темам (текстам), сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки», — говорится в документе.

    В качестве резервных дат в ведомствах выбрали 21 апреля и 5 мая. Приказ подписали министр просвещения Сергей Кравцов и исполняющий обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Рукавишников.

    Обычно выпускники пишут сочинение в начале декабря, однако в этом году экзамен решили перенести из-за пандемии коронавируса.

    Эпидемическая ситуация в России ухудшилась в сентябре. В стране снова ввели ряд ограничений для безопасности людей. За все время пандемии медики выявили 2 162 503 случая COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 37 538 человек.