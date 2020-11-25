Названа дата итогового сочинения по русскому языку

«Итоговое сочинение (изложение) для участников ГИА проводится 5 апреля 2021 года по темам (текстам), сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки», — говорится в документе.

В качестве резервных дат в ведомствах выбрали 21 апреля и 5 мая. Приказ подписали министр просвещения Сергей Кравцов и исполняющий обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Рукавишников.

Обычно выпускники пишут сочинение в начале декабря, однако в этом году экзамен решили перенести из-за пандемии коронавируса.

Эпидемическая ситуация в России ухудшилась в сентябре. В стране снова ввели ряд ограничений для безопасности людей. За все время пандемии медики выявили 2 162 503 случая COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 37 538 человек.