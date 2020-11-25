Число умерших от COVID-19 в России за сутки превысило рекордную отметку
Медики выявили за минувшие 24 часа 23 675 новых случаев COVID-19 в 85 регионах — на 561 меньше, чем вчера. Общее число зафиксированных случаев заражения 2019-nCoV выросло до 2 162 503.
Эпицентр пандемии по-прежнему находится в Москве. С марта столичные медики выявили 571 102 случая болезни (+4685 за сутки). В Петербурге зафиксировали 3421 новый случай, а в Подмосковье — 1005.
От COVID-19 вылечились 1 660 419 человек (+25 748 со вчерашнего дня).
Эпидемическая ситуация во всем мире стабилизировалась летом, однако в сентябре произошла новая вспышка коронавируса. Во многих странах ввели повторные ограничения. Специалисты уверены, что переломить ситуацию может только массовая вакцинация, однако готовые препараты пока не до конца проверили на эффективность и безопасность.
В России зарегистрировали две вакцины от коронавируса. Сейчас они проходят заключительный этап исследования.