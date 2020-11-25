Число умерших от COVID-19 в России за сутки превысило рекордную отметку

Впервые с начала пандемии число умерших за сутки от последствий заражения коронавирусом в России перевалило за 500. Скончались 507 человек. За все время пандемии такого не было. Всего жертвами болезни стали 37 538 пациентов, сообщил оперштаб.

Медики выявили за минувшие 24 часа 23 675 новых случаев COVID-19 в 85 регионах — на 561 меньше, чем вчера. Общее число зафиксированных случаев заражения 2019-nCoV выросло до 2 162 503.

Эпицентр пандемии по-прежнему находится в Москве. С марта столичные медики выявили 571 102 случая болезни (+4685 за сутки). В Петербурге зафиксировали 3421 новый случай, а в Подмосковье — 1005.

От COVID-19 вылечились 1 660 419 человек (+25 748 со вчерашнего дня).

Эпидемическая ситуация во всем мире стабилизировалась летом, однако в сентябре произошла новая вспышка коронавируса. Во многих странах ввели повторные ограничения. Специалисты уверены, что переломить ситуацию может только массовая вакцинация, однако готовые препараты пока не до конца проверили на эффективность и безопасность.

В России зарегистрировали две вакцины от коронавируса. Сейчас они проходят заключительный этап исследования.