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    25 ноября 2020, 10:47

    Число умерших от COVID-19 в России за сутки превысило рекордную отметку

    Андрей Иванов

    Впервые с начала пандемии число умерших за сутки от последствий заражения коронавирусом в России перевалило за 500. Скончались 507 человек. За все время пандемии такого не было. Всего жертвами болезни стали 37 538 пациентов, сообщил оперштаб.
    Число умерших от COVID-19 в России за сутки превысило рекордную отметку

    Медики выявили за минувшие 24 часа 23 675 новых случаев COVID-19 в 85 регионах — на 561 меньше, чем вчера. Общее число зафиксированных случаев заражения 2019-nCoV выросло до 2 162 503.

    Эпицентр пандемии по-прежнему находится в Москве. С марта столичные медики выявили 571 102 случая болезни (+4685 за сутки). В Петербурге зафиксировали 3421 новый случай, а в Подмосковье — 1005.

    От COVID-19 вылечились 1 660 419 человек (+25 748 со вчерашнего дня).

    Эпидемическая ситуация во всем мире стабилизировалась летом, однако в сентябре произошла новая вспышка коронавируса. Во многих странах ввели повторные ограничения. Специалисты уверены, что переломить ситуацию может только массовая вакцинация, однако готовые препараты пока не до конца проверили на эффективность и безопасность.

    В России зарегистрировали две вакцины от коронавируса. Сейчас они проходят заключительный этап исследования.