Назван возможный срок формирования коллективного иммунитета от коронавируса в России

Популяционный иммунитет от коронавируса в России может сформироваться уже в этом полугодии. О нем можно будет говорить, когда антитела будут у 68 миллионов сограждан, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мы вместе с экспертным сообществом расцениваем, что цифра, требуемая для формирования коллективного иммунитета, составит 60% от взрослого населения, это 68,6 миллиона человек», — приводит «Газета.ru» слова главы Минздрава.

На заседании Совфеда Мурашко рассказал, что с начала года в стране зарегистрировали несколько препаратов для лечения COVID-19. По его словам, среди них около трех ярких лекарств. Еще сегодня Минздрав получил от Центра имени Чумакова документы для регистрации собственной вакцины от коронавируса. Бумаги отправили на экспертизу, после которой специалисты решат вопрос о государственной регистрации препарата.

По словам главы здравоохранительного ведомства, с начала недели в гражданский оборот ввели более 375 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V» Центра имени Гамалеи.