Назван срок возобновления программы туристического кешбэка в России

Ростуризм планирует запустить третий этап программы по возврату части средств за туры по стране в феврале. Об этом рассказала глава ведомства Зарина Догузова.

«Мы надеемся в феврале стартовать с очередным, третьим этапом туристического кешбэка», — приводит ТАСС слова Догузовой.

Она добавила, что в 2021 году внутренний туристический поток в России может увеличиться на 15-20% по сравнению с прошлым годом, если будет благоприятная эпидемическая обстановка. В докризисное состояние, по словам Догузовой, въездной туристический поток вернется через два года.

«Мы рассчитываем, что в этом году, ближе к осени, постепенное восстановление международных потоков начнется. На полное восстановление международного туризма раньше 2023 года ни в одной стране не рассчитывают выйти», — добавила глава Ростуризма.

В начале февраля ведомство предложило расширить программу туристического кешбэка на путешествующих по России детей и тех, кто отдыхает в оздоровительных целях.