Ростуризм предложил расширить программу туристического кешбэка на детский отдых

Данная услуга должна быть сформирована юридическим лицом, чье имя находится в реестре туроператоров, либо юридическим лицом или ИП, предоставляющим услуги отдыха. В документе озвучиваются и другие условия обращения.

Эти организации, как отмечается в тексте документа, могут продавать путевки как напрямую, так и в электронном формате.

Основные условия акции остались неизменны: возможный туристический кешбэк составляет 20% от стоимости отдыха, но при этом не должен быть более 20 тысяч рублей. Услугу нужно оплачивать картой «Мир». На нее же в течение пяти дней после оплаты придет возвращенная часть денежных средств.