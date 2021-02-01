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    01 февраля 2021, 14:31

    Ростуризм предложил расширить программу туристического кешбэка на детский отдых

    Гора Орлов

    Ростуризм предложил, чтобы в программу туристического кешбэка включили путешествующих по России детей и тех, кто отдыхает в оздоровительных целях. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на полный текст программы.
    Ростуризм предложил расширить программу туристического кешбэка на детский отдых

    Данная услуга должна быть сформирована юридическим лицом, чье имя находится в реестре туроператоров, либо юридическим лицом или ИП, предоставляющим услуги отдыха. В документе озвучиваются и другие условия обращения.

    Эти организации, как отмечается в тексте документа, могут продавать путевки как напрямую, так и в электронном формате.

    Основные условия акции остались неизменны: возможный туристический кешбэк составляет 20% от стоимости отдыха, но при этом не должен быть более 20 тысяч рублей. Услугу нужно оплачивать картой «Мир». На нее же в течение пяти дней после оплаты придет возвращенная часть денежных средств.