Дачникам рассказали, как выгнать с огорода муравьев

Муравьи наносят большой вред огородам и садам, разнося прожорливую тлю. Однако дачникам рассказали, как навсегда выгнать этих насекомых, написало «Утро.ру».

Чтобы побыстрее избавиться от вредителей, понадобятся лоскуты хлопчатобумажной ткани и нерафинированное растительное масло. Нужно пропитать материал и обмотать им стволы деревьев на середине. Масло в небольшом объеме нужно подливать на ткань раз в неделю. Муравьи не терпят его запаха, поэтому вскоре исчезнут.

Для изготовления другого средства потребуется литр теплой воды, в которую следует добавить две чайные ложки с горкой борной кислоты.Тщательно перемешать, чтобы она полностью растворилась, опустить в раствор кожуру от перезревших бананов и оставить на сутки. После этого нужно разложить шкурки на грядках, в теплицах, под деревьями и кустарниками.

Кроме того, есть еще один способ. Нужно хорошо смешать чайную ложку борной кислоты, чайную ложку сахара и две чайных ложки воды. Затем предстоит расставить емкости с ними там, где обитает много муравьев.

Для еще одного средства потребуется добавить в пол-литровую банку воды две столовых ложки нашатыря. Раствор надо вылить в место скопления муравьев. Насекомые пострадают, а растения и деревья получат пользу. В нашатыре содержится много азота, жизненно необходимого овощам и другим культурам.

Выгнать насекомых поможет и обычная сода, которую нужно просто посыпать на муравейник. Можно использовать еще и смесь сахара с содой в равных частях с небольшим количеством воды.