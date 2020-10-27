Назван способ вернуть украденные с карты деньги

Если мошенники увели деньги со счета, необходимо немедленно связаться с банком по телефону или через приложение, заблокировать карту и написать заявление в полицию. Делать все нужно быстро: банк вернет деньги, если клиент сообщил о краже не более чем через сутки.

«Оптимальным вариантом будет заблокировать карту и оформить перевыпуск. Далее нужно составить заявление на возврат средств, которое в большинстве случаев рассматривается 30 дней. Вместе с блокировкой карты необходимо написать заявление в полицию о мошеннических действиях», — приводит агентство «Прайм» слова эксперта Академии управления финансами и инвестициями Алексея Кричевского.

Собеседник подчеркнул, что вернуть свои деньги можно, если сообщить о краже в течение суток после пропажи. Еще одно условие возврата средств — доказательство соблюдения правил хранения карты. В случае отказа от банка следует потребовать письменное обоснование. И если оно будет неубедительным, тогда остается суд, который в большинстве случаев становится на сторону истца.

Ранее экономист Виталий Калугин посоветовал россиянам отказаться от онлайн-покупок, чтобы уберечь банковские данные от мошенников. Если они все же попали в интернет, что случается часто, никому нельзя сообщать CVV код.