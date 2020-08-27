Эксперт назвал способ защиты личных данных от мошенников

Напомним, ранее Центробанк сообщил об утечке крупной базы данных, в которой содержалась информация о 55 тысяч банковских карт россиян. Известно, что среди пострадавших есть постоянные покупатели маркетплейса Joom. При этом слитую базу можно скачать на форумах даркнета совершенно бесплатно.

«Если вы хотите сохранить свои данные в тайне, то ничего не покупайте в интернете. Потому что все, что вы вбиваете в компьютерный механизм, однажды может оказаться в общем доступе», — заявил экономист.

Он отметил, что ничего серьезного не грозит россиянам, чьи данные попали в даркнет. Получить CVV код крайне сложно. Именно поэтому мошенники просят его назвать, когда звонят вам.

Если злоумышленники меняют симку с вашим номером и снимают с нее деньги — это уголовное преступление. За него регулярно менеджеры сотовых операторов оказываются за решеткой, так как это считается сговором.