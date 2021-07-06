Назван способ обеспечить бесплатным жильем часть россиян

Государство должно софинансировать строительство социального жилья в российских регионах. Это поможет сократить очереди на квартиры и обеспечить жилплощадью всех нуждающихся, рассказал член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов.

«Проблема социального жилья состоит в том, что это жилье государством не строится. Если бы была программа по строительству социального жилья, которая бы финансировалась из федерального центра, в бюджет бы закладывались либо покупка жилья в уже готовых домах, либо строительство небольших домиков в сельской местности. Тогда вопрос социального жилья двигался бы вперед», — сказал Леонов в беседе с Ura.ru.

Необходимость федеральных дотаций он объяснил тем, что у небольших населенных пунктов не хватает денег на программу. Маневренный фонд, по словам Леонова, не растет, а социальное жилье оказывается свободным только если его не приватизировали.

Сейчас квартиры получают сироты и военнослужащие, добавил Леонов. Первых в очереди еще очень много, а у вторых есть военная ипотека.

«Если мы сирот на 100% не можем обеспечить жилплощадью, то что говорить о социальном жилье? Его всегда не хватает. То, что государство обеспечит любого нуждающегося жильем, — это утопия», — заключил Леонов.

В России вырос спрос на льготную ипотеку перед обновлением программы. Накануне изменений расход лимита превысил почти 100%. Условия льготной ипотеки изменились 2 июля — предельная ставка выросла до 7%, а размер кредита сократился до трех миллионов рублей. Перед вступлением новых правил, банки выдали кредитов на жилье 1,78 триллиона рублей при лимите 1,85 триллиона рублей. Всего кредиты получили 556,2 тысячи семей.