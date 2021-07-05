Спрос на льготную ипотеку резко вырос перед обновлением программы

В России вырос спрос на льготную ипотеку перед обновлением программы. Накануне изменений расход лимита превысил почти 100%.

Условия льготной ипотеки изменились 2 июля — предельная ставка выросла до 7%, а размер кредита сократился до трех миллионов рублей.

Перед вступлением новых правил, банки выдали кредитов на жилье 1,78 триллиона рублей при лимите 1,85 триллиона рублей. Всего кредиты получили 556,2 тысячи семей, сообил «Коммерсант».

По данным издания, доля заключенных договоров от объема лимита близка к 100%, как у Сбербанка и ВТБ, или даже выше, как у Альфа-банка и ГПБ. Ниже 90% количество заключенных договоров среди топ-15 — у ПСБ, РСХБ и Райфайзенбанка.

Эксперты банковской сферы отметили, что банки практически израсходовали лимит из-за усиление спроса на ипотеку накануне завершения программы на старых условиях.

«С одной стороны, важно рассчитать его так, чтобы запас средств не закончился во время действия программы и у всех заемщиков была возможность получить кредит. С другой — излишне завышенная по объемам заявка банка может лишить других игроков возможности участия в программе и, как следствие, отразиться на социальной поддержке населения», — отметили в ВТБ.