Назван способ, как правильно поливать огурцы

Как правильно поливать огурцы, чтобы добиться хорошего урожая, рассказал сайт «Утро.ру».

В первую очередь, нужно сделать специальный раствор для полива. Для этого нужно смешать 10 литров воды, литр молока, 30 — 40 капель йода и столовую ложку перекиси водорода.

Также нужно использовать подкормку, чтобы не допустить пожелтения листвы и опадания завязей. Чтобы ее приготовить, нужно смешать 10 литров теплой воды, столовую ложку йода и крошки одного черного хлеба. Потом смесь оставляют на сутки настояться, процеживают и смешивают с 10 частями воды. Такой раствор нужно использовать раз в две недели.

Еще один вариант: 10 л воды смешать с тремя столовыми ложками древесной золы и одной —мочевины. Использовать смесь нужно также раз в две недели.

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Хорошо подходят дрожжи и настои трав. Также для этой цели подходит зола. Ее можно смешать с водой и крапивой и дать настояться. Для щелочного и нейтрального грунта такое средство не подходит.