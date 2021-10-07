Назван способ избавиться от мышей в доме

Назван способ, который поможет избавиться от мышей в доме. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Нужно купить настойку перечной мяты и эфирное масло этого же растения. Следует смешать 10 миллилитров масла и 25 миллилитров настойки, а потом взболтать смесь.

Потом с помощью шприца раствор следует нанести в места, где чаще всего бывают мыши. Можно также разложить смоченные в нем кусочки ваты.

Это средство работает около месяца. Потом процедуру нужно повторить.

Мыши не переносят запах мяты, поэтому не станут появляться в местах, где распылялся раствор.

Ранее дачникам рассказали, какие процедуры необходимо провести в огороде, чтобы растения хорошо перенесли зимний период.

Еще до наступления первых заморозков необходимо выкопать корнеплоды, клубневые и луковичные цветы. Морозы могут повлиять на качество будущего урожая и погубить декоративные растения. Засохшие и больные побеги нужно обрезать.

Корни растений нужно утеплить. Для этого подойдут солома, торф, опилки или кора. Молодые плодовые деревья или многолетние цветы нужно укрыть специальным материалом — например, спанбондом.