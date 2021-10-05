Дачникам напомнили, как подготовить участок к зиме

Перед зимой сад и огород необходимо правильно подготовить к предстоящим морозам. Утро.ру напомнило дачникам, какие процедуры необходимо провести в огороде, чтобы растения хорошо перенесли зимний период.

Еще до наступления первых заморозков необходимо выкопать корнеплоды, клубневые и луковичные цветы. Морозы могут повлиять на качество будущего урожая и погубить декоративные растения. Засохшие и больные побеги нужно обрезать.

Корни растений нужно утеплить. Для этого подойдут солома, торф, опилки или кора. Молодые плодовые деревья или многолетние цветы нужно укрыть специальным материалом — например, спанбондом.

Некоторые культуры, например, ягодные кустарники, а также декоративные и плодовые деревья, нужно обильно полить. Утеплитель, положенный сверху, не даст жидкости испариться.

Наконец, перед зимой необходимо скосить траву. Иначе вредные микроорганизмы, живущие на стеблях, зимой могут заразить плодовые культуры.