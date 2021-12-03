Назван самый популярный новогодний подарок для детей в этом году

Чаще всего в подарок детям на Новый год в этот раз россияне покупают плюшевых тигров, передала «Вечерняя Москва». Об этом рассказал специалист по производству и продажам детских игрушек Сергей Молотков.

«Лучше всего приобретают плюшевые игрушки в новогоднем прикиде. Это самый актуальный тренд на рынке. Размер такой игрушки не превышает 20 сантиметров, а цена — не более 700 рублей, что очень удобно», — отметил Молотков.

По его словам, спрос на такие игрушки повысился еще в ноябре и продолжает расти. Ближе к Новому году цена на эти игрушки будет увеличиваться.

Тигр — символ 2022 года. Игрушечных тигров покупают в подарок не только детям, но и друзьям, и коллегам, добавила радиостанция «Говорит Москва».

Ранее россияне рассказали, что хотели бы получить в подарок от своих возлюбленных. И мужчины, и женщины сообщили, что хотели бы получить в подарок новый гаджет. Кроме того, женщины были бы рады украшениям, а мужчины — новой одежде.