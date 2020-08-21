Назван самый богатый чиновник в правительстве Москвы

Заместитель мэра Москвы и руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов стал самым богатым столичным чиновником. Его доход за 2019 год составил 39,5 миллиона рублей.

Это следует из данных, опубликованных на официальном сайте мэрии. Согласно представленной декларации, доход Ликсутова самый высокий среди московских чиновников. При этом 2018 году его доходы были примерно в два раза ниже и составляли 19,9 миллиона рублей.

У Ликсутова в собственности имеются три земельных участка, жилой дом, два нежилых помещения, автомобиль Mercedes-Benz G63 AMG, а также мотоциклы Harley-Davidson V-Rod Muscle и Ducati XDiavel S. Кроме того, у несовершеннолетнего ребенка чиновника задекларирован доход в 423,5 тысячи рублей.

Вторым среди столичных чиновников по уровню заработка стал руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин. Его доход составил 31 миллион рублей. Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заработал 27,3 миллиона рублей.

Накануне были названы самые богатые силовики России. Так, за 2019 год самые большие доходы среди руководства российских силовых структур задекларировал замминистра внутренних дел Виталий Шулика. На второй строчке находится замруководителя Главного военного следственного управления Следственного Комитета Сергей Бедин. Следом за ним идет нынешний замглавы прокуратуры ЯНАО Александр Демин.