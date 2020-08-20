Названы самые богатые силовики России

Стали известны самые богатые силовики России. Так, за 2019 год самые большие доходы среди руководства российских силовых структур задекларировал замминистра внутренних дел Виталий Шулика.

Чиновник за указанный период заработал 26,7 миллиона рублей, пишет РБК со ссылкой сведения деклараций, которые были опубликованы на сайтах МВД, ФСБ, ФСО, СВР, Следственного комитета и Росгвардии.

За прошлый год имущество замминистра не изменилось за исключением двух земельных участков, площадь каждого из них равняется приблизительно 700 квадратным метрам. Эти участки разменяли или объединили в один, площадью 1,5 тысячи квадратных метров.

Также у чиновника в собственности четыре участка общей площадью 4,2 тысячи квадратных метров, три квартиры, жилой дом и автомобиль Suzuki Grand Vitara.

Вторую строчку по доходам среди силовиков занимает замруководителя Главного военного следственного управления Следственного Комитета Сергей Бедин. Он задекларировал 19 миллионов рублей.

Следом находится нынешний замглавы прокуратуры ЯНАО Александр Демин. В прошлом году Демин занимал должность замруководителя Дальневосточного следственного управления СКР на транспорте, он задекларировал 16,7 миллиона рублей.

В число лидеров по заработку также вошел командующий Северо-западным округом войск Росгвардии Павел Дашков. Он задекларировал 14,8 миллиона рублей.