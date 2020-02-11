Квартиры-студии стали любимым вариантом некоторых россиян

Специалисты подсчитали, что за последние полгода доля квартир-студий увеличилась на на 0,2–7,7 процентного пункта в 26 из 52 крупных российских городах. В других же — снизилась 0,2–7,8 п. п.

Наибольшим спросом пользуются квартиры-студии в Набережных Челнах, а наименьшим — в Магнитогорске.

На втором месте по популярности такой тип жилья оказался в Подольске. В середине лета прошлого года примерно пятая часть всего предложения приходилась на квартиры-студии. Третью строчку заняла Москва.

Количество желающих приобрести студию уменьшилось в семи городах-миллионниках. В их число вошли Пермь, Волгоград, Омск и Ростов-на-Дону.

Эксперты также отметили минимальные показатели роста спроса в Новосибирске и Краснодаре.