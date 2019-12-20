Назван регион, чьи жители больше всего пьют разливное пиво

Самарская область стала самым пивным российским регионом. Именно жители этой области больше всего покупают разливного пиво.

Аналитики IТ-компании «Эвотор» подсчитали, что в среднем покупатель из Самарской области за один поход в магазин покупает 4,2 литра пива. Об этом сообщила Lenta.ru. Любовью к пиву самарцы обязаны и своей истории. Ведь в Самарской области находится один из самых старых в России пивоваренных заводов — Жигулевский. Также пиво много пьют и в Хакасии. Там за один раз человек может приобрести 3,4 литра этого напитка, житель Краснодарского края — 3,2 литра.

Самое дорогое пиво оказалось в Москве и Санкт-Петербурге. Его стоимость — 161 рубль и 151 рубль соответственно. Дешевле всего этот вид алкоголя в Хакасии. Там он стоит 67 рублей. Средняя цена пива в России — 94,7 рубля.

Наиболее популярными видами разливного пива эксперты назвали «чешское», «жигулевское», «пшеничное», «немецкое», «рижское». Также спросом пользуются «баварское» пиво, «ирландский» эль и стаут.

Итоги года подвели и в сфере туризма. Так, согласно Национальному туристическом рейтингу — 2019, самыми популярными регионами у туристов стали Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург.