Назван размер штрафа за повторное голосование

«Когда такие случаи происходят, они единичные, но человек не может не знать, что он получает бюллетень еще раз. То есть все эти действия совершаются осознанно и умышленно. И, по сути дела, такие действия образуют состав административного правонарушения», — приводит агентство слова Реута.

Собеседник подчеркнул, что за повторное голосование по закону положен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее журналист Павел Лобков рассказал, что у него получилось проголосовать по поправкам в основной закон страны сначала на избирательном участке, а потом дистанционно.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала поступок Лобкова провокацией. Ее заместитель Николай Булаев отметил, что тот, кто не вычеркнул журналиста из списков на участке после регистрации на онлайн-голосование, понесет наказание.