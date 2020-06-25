ЦИК назвал провокацией попытки проголосовать по поправкам в Конституцию дважды

Журналист Павел Лобков сообщил, что смог проголосовать по поправкам в Конституцию дважды: сначала очно, а потом дистанционно. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала этот эксперимент Лобкова провокацией.

«Прям специально подарки в кавычках готовились. Ряд провокаций. Кое-кто пошел сознательно два раза проголосовать», — приводит «Интерфакс» слова Памфиловой.

Ее заместитель Николай Булаев предположил, что Лобков умудрился дважды выразить свое мнение по поправкам из-за того, что его не вычеркнули из списков на участке после регистрации на онлайн-голосование.

«Московская городская избирательная комиссия найдет человека, который не выполнил то, что он должен был выполнить, и будет принято соответствующее решение по этому поводу», — заявил Булаев.

Лобков сообщил, что зарегистрировался на электронное голосование неделю назад. Сначала он проголосовал на избирательном участке, а спустя час — в интернете.

25 июня в России стартовало недельное голосование по поправкам в Конституцию. Его растянули на несколько дней в целях безопасности на фоне пандемии. Онлайн выразить свое мнение по изменениям в основной российский закон могут только москвичи и жители Нижегородской области. Специальный сайт для онлайн-голосования рухнул в первые часы работы из-за нагрузки, но его быстро починили.

На участках приняли все необходимые меры безопасности: людям выдают маски и перчатки и проверяют паспорта из рук.

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