Назван размер штрафа за отказ от тестирования при подозрении на коронавирус

За отказ от тестирования при подозрении на коронавирус грозит штраф в размере 15 тысяч рублей. Наказать могут и того, кто вернулся из-за границы и не сообщил о своем месте пребывания.

Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, в этих случаях речь идет о бездействии во время пандемии.

«Бездействие выражается в невыполнении обязанности по незамедлительному сообщению о возвращении в РФ, месте регистрации и фактического пребывания, <…> а также уклонении от обязательного лабораторного обследования», — приводит агентство текст сообщения МВД.

В ведомстве подчеркнули, что за эти нарушения полагается административная ответственность по статье КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия». Наказание — штраф от 15 тысяч рублей до 40 тысяч рублей.

15 мая в Москве начали массовое бесплатное тестирование граждан на антитела к коронавирусу. Кровь на анализ можно сдать в 30 городских поликлиниках. Приглашение на исследование люди получают по SMS или электронной почте. По последним данным, всего в России с начала пандемии выявили 262 843 случая COVID-19. Скончались 2418 человек.