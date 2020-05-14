Бесплатное массовое тестирование на антитела к коронавирусу начнут в Москве 15 мая

Начиная с 15 мая жители столицы смогут сдать кровь на выявление антител к коронавирусу. Тестирование будет массовым и абсолютно бесплатным.

«Для проведения тестирования правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови. К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тысяч анализов в сутки», — сказано на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

ИФА-метод позволяет выявить у человека не только отсутствие или наличие антител, но и показывает наличие иммунитета к коронавирусной инфекции. Массовое бесплатное тестирование начнется в столице с 15 мая.

Кровь для анализов будут брать в 30 взрослых поликлиниках. В каждом административном округе предусмотрено в среднем по три такие поликлиники с двумя процедурными кабинетами.

«Каждые несколько дней примерно 70 тысяч москвичей будут получать приглашение на бесплатную сдачу анализа. Отбор жителей будет осуществляться случайным образом в соответствии с возрастной структурой населения Москвы и с учетом округа проживания», — поясняется в сообщении.

Приглашения участники тестирования будут получать по SMS или электронной почте. После завершения исследований все данные будут публиковаться на портале mos.ru. Каждый прошедший тест сможет узнать его результат. Такое тестирование поможет узнать реальную динамику распространения коронавируса.

Всего в Москве выявлено 130 716 случаев заболевания COVID-19. По всей России насчитывается 252 245 таких случаев. Вылечились уже 53 530 пациентов. Скончались после инфицирования 2305 человек.