Назван процент россиян, готовых работать по выходным ради повышения

Аналитики сервиса «Работа.ру» провели опрос и выяснили, сколько россиян в процентном эквиваленте готовы задерживаться и работать в выходные ради повышения. Таких респондентов оказалось 39%.

Переехать в другой город ради роста по карьерной лестнице готовы 12% опрошенных. Проводить личное время с начальством согласны 6% россиян, а 3% смогут терпеть грубое отношение со стороны начальства для более лучших рабочих условий.

Помимо прочего, 1% респондентов готов распространять слухи о коллегах и препятствовать их комфортной работе. Более половины опрошенных, а именно 53%, заявили, что не пойдут ни на какие манипуляции ради повышения, информирует сайт RТ.

В эксперименте поучаствовали 3,2 тысячи добровольцев. В опросе можно было выбрать несколько вариантов ответов.

Ранее аналитики сервиса по поиску работы провели опрос и узнали, о каком количестве выходных мечтают жители России. О том, что десяти дней им вполне хватает заявил 31% опрошенных. При этом 18% ответили, что их устроили бы выходные от одного до трех дней.