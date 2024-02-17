Общество 17 февраля 2024, 04:50 Назван приятный способ стать умнее за 3 минуты IBRO: японские ученые выяснили, что танцы улучшают работу мозга за три минуты Freepik

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Нейробиологи из Университета Цукубы в Японии выяснили, что танцы под ритмичную музыку могут повлиять на головной мозг, улучшив его работу всего за три минуты. Результаты исследования опубликовали в IBRO Neuroscience.

По словам ученых, главное правильно настроиться на прослушивание мелодии, чтобы поймать ее ритм, а не только получить удовольствие. Во время эксперимента 48 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 26 лет выполняли кардиоупражнения под музыку в жанре groove rhythm (грув).

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Исследователи в это время отслеживали их мозговую активность с помощью специальных устройств. Они выяснили, что ритмичная музыка стимулирует префронтальную кору мозга, улучшая когнитивные функции человека. При этом необходимо синхронизировать движения тела с музыкой, чтобы получить такой эффект.

Ранее ученые из Токийского научного университета выяснили, как можно отсрочить начало деменции, а также облегчить существующие симптомы. Лечению способна помочь выработка окситоцина. Это гормон радости, стимулирующий активацию специфических нейронов в областях мозга.