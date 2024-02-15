Наука 15 февраля 2024, 17:43 Токийский научный университет: выработка окситоцина помогает отсрочить начало деменции

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Ученые из Токийского научного университета (Япония) выяснили, как можно отсрочить начало деменции, а также облегчить существующие симптомы. Результаты исследования опубликовал RidLife.ru.

Согласно данным экспертов, лечению способна помочь выработка окситоцина. Речь идет о гормоне радости, который стимулирует активацию специфических нейронов в областях мозга, добавил сайт «Дни.ру».

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Наблюдения специалистов показали, что при постоянном воздействии происходит укрепление памяти.