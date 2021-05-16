Назван первый взнос по ипотеке, который готовы внести большинство россиян

Более половины россиян в качестве первого взноса по ипотеке готовы внести лишь 20% от стоимости жилья. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследовании онлайн-супермаркета ипотеки.

«Около 54% российских ипотечных заемщиков могут позволить себе внести не более 20% от стоимости приобретаемого жилья, 37% оплачивают от 20% до 50% стоимости приобретаемой недвижимости, только 9% — более 50%», — приводит агентство текст сообщения аналитиков.

Во время опроса выяснили, что 37% россиян откладывают на первый взнос около 30% от суммы ежемесячного дохода, 39% респондентов — до 40% заработка. Большую часть зарплаты готовы откладывать 5% принявших участие в исследовании.

В Магадане, Омске и Тюмени живет больше всего людей, которые готовы сразу внести более половины от стоимости жилья. В Москве и Подмосковье таких заемщиков 16% и 22% соответственно, в Санкт-Петербурге, Сочи и Екатеринбурге - 10%.

На этой неделе заместитель председателя думского по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что до конца весенней сессии депутаты могут принять решение о продлении программы льготной ипотеки в России.