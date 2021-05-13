Госдума обсудит продление льготной ипотеки

Строительная отрасль показала свою эффективность в прошлом году, несмотря на кризис в связи с пандемией. Не последнюю роль в этом вопросе сыграла льготная ипотека. В этой связи до конца весенней сессии депутаты могут принять решение о продлении программы. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

Депутат напомнил, что вопрос о строительстве жилья поднял во время своего ежегодного отчета о работе правительства премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что в прошлом году девелоперы ввели более 80 миллионов квадратных метров жилья.

По словам Пахомова, строителям помогли меры поддержки со стороны кабмина. В частности, субсидирование ипотеки и введение льготной ставки.

«Логично, что правительству и Госдуме предстоит вновь рассмотреть вопрос о продлении льготной ипотеки в нашей стране. Решение мы должны принять уже в эту сессию», — заявил депутат.

Михаил Мишустин в своем выступлении заявил, что программа льготной ипотеки завершится в середине 2021 года. Но сейчас правительство решает вопрос о новом формате программы субсидирования покупки жилья. По каким правилам она будет действовать председатель правительства не уточнил.

Программу льготной ипотеки на покупку жилья в новых домах запустили в мае 2020 года. Кредиты на покупку жилья выдавали по ставке 6,5% годовых. Жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области могли взять заем в 12 миллионов рублей. Для жителей остальных регионов максимальная сумма составляла шесть миллионов рублей. Программа завершится 1 июля 2021 года.