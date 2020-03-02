Назван ожидаемый уровень инфляции в 2020 году

Среднегодовой уровень инфляции в России в 2020 году составит 2,6%. Потребительские цены вырастут на 3%.

«Прогноз по росту индекса потребительских цен на 2020 год сохранен на уровне 3%. При этом надо сказать, что среднегодовой темп инфляции, как он сейчас складывается, скорее всего, будет ниже даже, мы ожидаем уровень 2,6% по среднегодовому уровню», — приводит ТАСС слова главы Минэкономразвития России Максима Решетникова.

Министр напомнил, что до 9 апреля его ведомство представит правительству новую версию условий социально-экономического развития РФ на ближайшие два года. В документе учтут влияние вспышки коронавируса на отечественную экономику.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил учесть все риски при подготовке бюджета России на следующие годы. Премьер отметил как старые риски, связанные с антироссийскими санкциями, так и новые, которые появились из-за вспышки смертельного коронавируса в Китае. На совещании 2 марта Мишустин отметил, что Кабмин приступает к работе над очередным бюджетом