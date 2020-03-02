Влияние коронавируса на экономику России учтут при подготовке бюджета

При подготовке бюджета России на следующие годы необходимо учесть все риски. Коронавирус не исключение.

«При формировании ключевых показателей [бюджета на три года] нужно тщательно проанализировать все риски: как прежние, которые были связаны с санкциями, так и возможные новые — из-за реакции мировой экономики на эпидемию коронавируса», — приводит ТАСС слова премьер-министра России Михаила Мишустина.

Глава Кабмина добавил, что необходимо подготовить адекватные меры, чтобы все эти риски сгладить.

Смертельный коронавирус из Китая продолжает распространяться по миру. 2 марта два случая заражения зафиксировали медики в Индонезии. Первые сообщения об инфекции впервые поступили из китайского мегаполиса Уханя в конце 2019 года. За два месяца с небольшим коронавирус успел натворить бед. По последним данным, от этой заразы во всем мире уже умерли более трех тысяч человек. Врачи подтвердили более 88 тысяч случаев заболевания.

Больше всего умерших и инфицированных в Китае. Далее идут Южная Корея, Италия, Иран и Япония. Во всем мире приняли беспрецедентные меры безопасности. На карантин закрыты десятки городов, людей не пускают в аэропорты, на вокзалы и в музеи.