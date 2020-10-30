Назван основной источник распространения коронавируса

«Полость рта представляет собой надежное место для COVID-19 и способствует передаче вируса через слюну», — говорится в сообщении ученых.

Именно слюна при проглатывании доставляет коронавирус в организм и является основным источником передачи нового вируса другим людям при кашле, чихании и даже во время простого разговора. Исследователи еще раз напомнили о необходимости ношения масок.

В сентябре эпидемическая ситуация в мире начала резко ухудшаться — началась вторая вспышка коронавируса. Из-за роста числа ежесуточно выявляемых случаев COVID-19 во многих странах снова ввели некоторые ограничения, которые отменили летом.

С 28 октября в России начал действовать всеобщий масочный режим. С открытым лицом нельзя появляться в общественных местах, транспорте, лифтах и на парковках. За все время пандемии российские медики выявили 1 581 693 случая COVID-19. От болезни умер 27 301 человек.