Минздрав назвал число сделавших прививку беременных

Прививку от коронавируса сделали около 9,6 тысячи беременных. Это лишь 1,3% от общего числа женщин, которые ждут ребенка. Об этом сообщил главный внештатный специалист по акушерству Министерства здравоохранения России Роман Шмаков.

«У нас сейчас на данный момент наблюдаются 760 тысяч беременных женщин в Российской Федерации, из них только 9600 привились во время беременности, то есть это 1,3%», — приводит РИА «Новости» слова Шмакова.

Врач отметил, что 6% беременных уже переболели ковидом. В целом в России очень низкий уровень защиты будущих матерей от заболевания. Шмаков уверил, что вакцинация от коронавируса не может вызвать выкидыш или преждевременные роды, тогда как материнская смертность от ковида в этом году выросла в три раза, хотя в год начала пандемии все были непривитыми.

Акушер предупредил, что коронавирус очень опасен для беременных, так как болезнь вызывает массу осложнений, которые могут сказаться на развитии ребенка в утробе. Шмаков привел печальную статистику: каждый день от последствий заражения SARS-CoV-2 в стране умирают в среднем две беременные женщины.

Масштабная вакцинация от коронавируса в РФ началась в декабре 2020 года. За это время полный прививочный курс прошли 49 161 150 человек — это 45,7% от населения страны.