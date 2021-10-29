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    29 октября 2021, 11:25

    Минздрав назвал число сделавших прививку беременных

    Акушер Минздрава Шмаков: прививку от коронавируса сделали 1,3% беременных

    Андрей Иванов

    Прививку от коронавируса сделали около 9,6 тысячи беременных. Это лишь 1,3% от общего числа женщин, которые ждут ребенка. Об этом сообщил главный внештатный специалист по акушерству Министерства здравоохранения России Роман Шмаков.

    Минздрав назвал число сделавших прививку беременных

    «У нас сейчас на данный момент наблюдаются 760 тысяч беременных женщин в Российской Федерации, из них только 9600 привились во время беременности, то есть это 1,3%», — приводит РИА «Новости» слова Шмакова.

    Врач отметил, что 6% беременных уже переболели ковидом. В целом в России очень низкий уровень защиты будущих матерей от заболевания. Шмаков уверил, что вакцинация от коронавируса не может вызвать выкидыш или преждевременные роды, тогда как материнская смертность от ковида в этом году выросла в три раза, хотя в год начала пандемии все были непривитыми.

    Акушер предупредил, что коронавирус очень опасен для беременных, так как болезнь вызывает массу осложнений, которые могут сказаться на развитии ребенка в утробе. Шмаков привел печальную статистику: каждый день от последствий заражения SARS-CoV-2 в стране умирают в среднем две беременные женщины.

    Масштабная вакцинация от коронавируса в РФ началась в декабре 2020 года. За это время полный прививочный курс прошли 49 161 150 человек — это 45,7% от населения страны.