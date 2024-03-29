Общество 29 марта 2024, 12:58 Назван новый глава Росморречфлота Мишустин назначил Андрея Тарасенко главой Росморречфлота РИА «Новости»

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Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Андрея Тарасенко главой Росморречфлота. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

Прежнего руководителя ведомства Захария Джиоева освободили от должности по его просьбе. Он возглавлял Росморречфлот с 2022 года.

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Тарасенко родился во Владивостоке в 1963 году, с 1985 по 1994 год проходил службу в Вооруженных силах, после чего трудился в различных должностях в государственных и коммерческих структурах.

С октября 2017 года по сентябрь 2018 года он занимал пост временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края. Тарасенко с 2018-го по 2020-й являлся заместителем руководителя Росморречфлота.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что технические и военные возможности России обеспечат полную безопасность в акватории Черного моря, несмотря на все внешние угрозы.