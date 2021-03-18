Назван необычный эффект после приема лекарств от ковида

После приема некоторых препаратов для лечения COVID-19 у пациентов могут светиться ногти при облучении ультрафиолетом. Об этом РИА «Новости» рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Ногти светятся у пациентов, которые применяли специфические противовирусные препараты против коронавирусной инфекции, но исследований никаких нет на эту тему, есть только предположения и догадки», — приводит агентство слова собеседника.

Тимаков подчеркнул, что встречается такой эффект часто, но не после ковида, а именно после приема противовирусных, поэтому считать это последствием болезни нельзя. Ногти перестают светиться, когда отрастают.

Врач-эксперт по общественному здоровью и организации здравоохранения Евгений Ковалев в разговоре с «Общественной службой новостей» предположил, что ногти светятся из-за консерванта диоксида титана или оксида железа.

Ранее ученые из филиала американского университета Weill Cornell Medicine в Катаре выявили у одногорбых верблюдов-дромедаров способность вырабатывать большое количество антител к вирусам. По мнению исследователей, это открытие может помочь в создании эффективного лекарства от COVID-19.